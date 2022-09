Peskov o cieli ruskej operácie: Špeciálna operácia neskončí, kým neoslobodíme túto časť Ukrajiny

Ak sa Lukašenko zapojí do vojny, spácha politickú samovraždu, tvrdí Cichanovská

Alexandr Lukašenko by sa dopustil "politickej samovraždy" v prípade, že by bieloruskú armádu zapojil do vojny na susednej Ukrajine. Uviedla exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.