Ak sa Lukašenko zapojí do vojny, spácha politickú samovraždu, tvrdí Cichanovská

DNES - 14:41

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko by sa dopustil "politickej samovraždy" v prípade, že by bieloruskú armádu zapojil do vojny na susednej Ukrajine. Uviedla v stredu exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Cichanovská vyhlásila víťazstvo v sporných bieloruských voľbách v roku 2020, v súčasnosti však žije v Litve po tom, čo Lukašenko brutálne zasiahol voči tamojšej opozícii. „Ak akýmkoľvek spôsobom zapojí našu armádu (na Ukrajine), bude to pre neho politická samovražda," uviedla pre AFP pred prejavom na výročnej konferencii hlavnej britskej opozičnej Labouristickej strany v Liverpoole na severozápade Anglicka. „Dokonca aj ľudia, ktorí sa zastávajú tohto režimu a spojenci Lukašenka sú proti vojne na Ukrajine," podotkla. Štyridsaťročná disidentka zároveň kritizovala „falošné" referendá o pričlenení sa k Ruskej federácii, ktoré proruské úrady zorganizovali v štyroch ukrajinských oblastiach. Podľa nej boli tieto hlasovania pokusom Kremľa „predať ruskému ľudu čosi ako víťazstvo" vo vojne na Ukrajine. „Každý videl, že armáda Kremľa nie je až taká mocná, že kráľ je nahý. Takže žiadna normálna krajina toto referendum neuzná," podotkla. Zvlášť v Bielorusku sa však zvyšujú obavy, že ruský prezident Vladimir Putin by teraz mohol nasadiť taktickú jadrovú zbraň na obranu anektovaných území. Cichanovská poznamenala, že samotný Lukašenko použil vlastné „takzvané referendum" na to, aby mohol „legálnou" cestou v Bielorusku umiestniť ruské jadrové zbrane. Ako spresnila, existujú obavy, že by takéto zbrane mohli byť odpálené z bieloruského územia. „Naša krajina možno môže byť využitá na takéto hanebné ciele a bude to samozrejme katastrofa," vyhlásila. Napriek tomu však uviedla, že Lukašenkova pozícia je v súčasnosti „veľmi vratká" a disidenti na neho vyvíjajú nátlak z rôznych strán, cituje AFP. „Komunikujeme s ľuďmi z armády. Komunikujeme s elitami," spresnila Cichanovská. „Príde chvíľa, keď ľudia z armády, KGB, budú na strane bieloruského ľudu," uviedla s odkazom na bieloruské bezpečnostné služby. „Vidia, že kvôli Lukašenkovej politike naša krajina stráca nezávislosť, suverenitu a v stávke je aj samotná existencia nášho štátu," dodala.