Matovič čelí pokusu o odvolanie, plénum začalo mimoriadnu schôdzu

Plénum parlamentu sa v úvode schôdze dohodlo, že bude rokovať v stredu do 19.00 h a ak by sa tento bod dovtedy neprerokoval, poslanci budú v mimoriadnej schôdzi pokračovať vo štvrtok (29. 9.) od 9.00 h. Ak by poslanci návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi prerokovali do štvrtka 11.00 h, hlasovalo by sa vtedy. Ak to nestihnú, hlasovať o tom budú následne o 17.00 h.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala SaS, pričom návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.

„Svoje povinnosti Matovič neplní v záujme občanov. Spôsobom výkonu funkcie ministra financií porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie,“ argumentujú liberáli s tým, že svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a svojím prístupom sťažuje činnosť vlády. SaS vylučuje osobné dôvody na Matovičovo odvolanie.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že ich poslanci zahlasujú za Matovičovo odvolanie. Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hnutí Republika rovnako avizovali, že budú hlasovať za návrh na odvolanie ministra financií z funkcie.

Nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhlásil, že je „psou povinnosťou“ celej opozície hlasovať za odvolanie Matoviča. Odmieta teórie o tom, či jeho odvolávanie má vplyv na vytrvanie vládnej koalície.