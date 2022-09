Analytici sú v odhadoch HDP optimistickejší ako NBS, očakávajú rast ekonomiky

Slovenská ekonomika by v budúcom mohla napriek energetickej kríze ešte stále rásť, i keď minimálnym tempom. Na rozdiel od Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v stredu avizovala v budúcom roku pravdepodobný pokles hrubého domáceho produktu (HDP), si to myslia analytici oslovení TASR.

„Očakávame, že slovenská ekonomika sa na prelome rokov ocitne v ľahkej recesii podobne, ako aj ekonomika eurozóny. V priemere za celý budúci rok však stále vidíme priestor pre ľahký rast ekonomiky do jedného percenta,“ uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Z mínusu by podľa neho slovenskú ekonomiku malo v budúcom roku ťahať dočerpávanie eurofondov, keďže prostriedky z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia musia krajiny vyčerpať do konca budúceho roka a Slovensko má ešte k dispozícii takmer 40 % dostupných zdrojov.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák priblížil, že banka v základnom scenári recesiu neočakáva, hoci signály jej príchodu posledné týždne vzrástli. HDP by mohlo podľa neho vzrásť o 1,5 %. Podobne ako Koršňák očakáva Horňák výraznejší kladný vplyv eurofondov a plánu obnovy.

Pozitívnejšie ako NBS vidí Horňák rast cien. Inflácia by podľa neho mala v budúcom roku dosiahnuť 10 - 11 %. „Avšak rátame s tým, že slovenská vláda (ale aj Európska únia) pristúpia k regulácii cien na tlmenie negatívnych dosahov spojených s vývojom na trhu s energiami. Oproti očakávaniam NBS tak máme miernejšie predpoklady pri cenách energií, s medziročným rastom od 30 - 50 % pri elektrine, plyne a teple,“ spresnil Horňák.

Infláciu na vysokých dvojciferných úrovniach očakáva analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Pripomenula, že zásadný vplyv na infláciu bude mať cena energií, ktoré tvoria až desať percent rodinných rozpočtov obyvateľov Slovenska. Koršňák spresnil, že pokiaľ by sa do cien premietli trhové ceny energií v plnej výške, inflácia by sa v úvode roka mohla šplhať až 30 % a v priemere za celý rok presahovať 25 %. „Pravdepodobnejší je scenár, že ceny energií pre domácnosti nebudú plne zohľadňovať ich trhové ceny. Aj v takomto prípade však inflácia na Slovensku ostane na dvojciferných úrovniach,“ dodal.