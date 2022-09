Voliť poštou zo zahraničia by sa mohlo dať aj v prezidentských voľbách

Zákon sa má tiež upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová spresnila, že pripomienka sa týkala podnetu, aby odmena členov okrskových volebných komisií nebola ustanovovaná v zákone, ale vo vyhláške MV. „Nemalo by to znamenať zmenu výpočtu, otázka je, ako sa prejaví aplikačná prax z aktuálnych volieb, kde je určená výška odmeny - na základe poznatkov sa to možno upraví vo vyhláške, bude väčší priestor pre zváženie potreby úpravy,“ uviedla.

Pripomenula, že prijatie navrhovaného znenia zákona je podmienené zmenou ústavy.

Vytvoriť by sa mal informačný systém pre voľbu poštou. V ňom by sa volič zapísal do osobitného zoznamu voličov a videl by pohyb poštovej zásielky a hlasovacieho lístka. Hlasovací lístok by sa mohol dať vytlačiť aj z webovej stránky ministerstva vnútra.

Podstatnou zmenou pri uplatňovaní voľby poštou je skutočnosť, že žiadatelia už nebudú musieť komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti budú prostredníctvom informačného systému na voľbu poštou adresované na jedno miesto, ktorým bude ministerstvo vnútra. „Informačný systém na voľbu poštou bude čerpať potrebné informácie z registra fyzických osôb, čo vyrieši ďalší problém, ktorým bolo overovanie trvalého pobytu žiadateľa,“ vysvetlil rezort.

Spojením európskych volieb a druhým kolom voľby prezidenta chcú dosiahnuť vyšší záujem ľudí o eurovoľby a posilniť legitimitu volených poslancov.

Predpokladom na spojenie volieb, ako aj zavedenie voľby poštou vo voľbách prezidenta, je novelizácia Ústavy SR. Voľby prezidenta by sa podľa návrhu vyhlasovali najneskôr 110 dní pred ich konaním. V súčasnosti je to 55 dní vopred.

Na voľbu poštu by sa zriadil osobitný okrsok, pre ktorý by sa tvorili okrskové volebné komisie. „Okrem toho, že minimálny počet členov tejto volebnej komisie sa navrhuje ustanoviť na deväť, počet okrskov, pre ktoré sa budú utvárať okrskové volebné komisie, bude známy až po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o voľbu poštou,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra. Počet okrskov bude závisieť od počtu občanov, ktorí by prejavili záujem o hlasovanie poštou zo zahraničia.

Pokiaľ by si volič zásielku s hlasovacími materiálmi v zahraničí neprevzal a obálka sa vráti ministerstvu ako nedoručená, volič by mohol najneskôr desať dní predo dňom konania volieb požiadať o opätovné zaslanie hlasovacích materiálov. „Lehota je dôležitá preto, aby sa zabezpečila návratnosť hlasovacích lístkov s prihliadnutím na doručovacie lehoty pošty,“ uviedol rezort.

Volič by mohol zároveň voľbu poštou zrušiť, ak by chcel napríklad požiadať o hlasovací preukaz a hlasovať na území SR. „Zrušiť voľbu poštou možno však iba v prípade, že sa obálka s volebnými materiálmi vrátila ministerstvu vnútra ako nedoručená. V opačnom prípade by nebolo možné zamedziť dvojitému hlasovaniu,“ priblížilo MV v návrhu.

Rezort vnútra navrhuje účinnosť novely od 1. marca 2023.