Požiar v reštaurácii si vyžiadal najmenej 17 obetí

V stredu o tom informovali miestni predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Požiar vypukol o 12.40 h miestneho času (06.40 h SELČ). Na miesto incidentu okamžite vyrazili hasiči, ktorým sa za necelé tri hodiny podarilo ukončiť pátracie a záchranárske práce.

Podľa miestnych úradov je príčina vypuknutia požiaru predmetom vyšetrovania.

#Jilin #China- At least 17 people killed and three injured after fire erupts at the Hongyu Small Oil Cakes Restaurant on Yiju Road in #Changchun, local officials have said with cause of incident under investigation (新唐人大陸新聞) pic.twitter.com/ldkDenHPxW