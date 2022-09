Spotreba elektriny na Slovensku klesla: Je nižšia ako na začiatku pandémie

To sa premietlo do prepadu celkovej spotreby elektriny, ktorá klesla viac ako počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020. V aktuálnom týždennom prehľade to konštatujú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.

„Spotreba elektrickej energie za minulý týždeň bola oproti minulým rokom nižšia o viac ako 15 %. Ide o väčší prepad ako počas prvej vlny pandémie na jar 2020. Pod tento výsledok sa v najväčšej miere podpísali odstávky energeticky náročných podnikov ako Slovalco, či Duslo Šaľa, ktoré reagujú na vysoké ceny energií,“ konštatoval IFP.

Analytici inštitútu tiež upozornili, že dodávky plynu z Ruska do Európy sú v súčasnosti na minime. „Objem plynu pritekajúceho z Ruska cez Ukrajinu, Bielorusko a Baltské more dosahuje menej ako 10 % z objemu pozorovaného v štandardnom období,“ vyčíslili.

Pripomínajú tiež, že veľkoobchodné ceny energií na rok 2023 v posledných týždňoch klesajú. Stalo sa tak po informáciách o vyššom naplnení zásobníkov a o európskych návrhoch na zastropovanie. „Aktuálne ceny sú však stále približne desaťnásobne vyššie oproti začiatku minulého roka,“ dodal IFP.