Neignorujte gynekologickú prehliadku: Pomôže predísť závažným problémom

Vďaka nej možno predísť viac či menej závažným ochoreniam. Upozornil na to primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Agel v Leviciach Gabriel Mančík.

„Prehliadka u gynekológa rozhodne nepatrí medzi obľúbené ženské aktivity. To však neznamená, že by sme sa jej mali vyhýbať alebo následne preventívne prehliadky ignorovať,“ uviedol pre TASR odborník. Gynekologická prehliadka môže podľa neho odhaliť rôzne infekcie, ktoré neraz prebiehajú bezpríznakovo alebo len s miernymi príznakmi, no neskôr môžu mať vplyv na fungovanie ženských orgánov.

„Tiež je dôležité to, že pri prvom vyšetrení sa môžu diagnostikovať závažné či menej závažné vrodené vývojové vady, ktoré sa môžu bezodkladne liečiť a nemusia mať následne vplyv na normálne fungovanie ženského organizmu,“ priblížil. Dodal, že pri prvej prehliadke sa zároveň gynekológ môže porozprávať s pacientkou o určitých zásadách a princípoch normálneho pohlavného styku a ochranou pred nežiadúcim otehotnením.

Prvé gynekologické vyšetrenie by mali podľa odborníka dievčatá absolvovať približne v 15. roku života. „Na druhej strane, pravidelné preventívne gynekologické prehliadky s odberom cytológie sa začínajú od 18. roku života, ako definuje zákon,“ ozrejmil Mančík. Prax je však podľa jeho slov taká, že dievčatá či ženy navštívia prvýkrát gynekológa, až keď začnú byť sexuálne aktívne a majú problém, vyplývajúci z aktívneho pohlavného života, alebo si chcú dať predpísať antikoncepciu.

Dievčatám a ženám, ktoré ešte prehliadku u gynekológa neabsolvovali a zo strachu sa jej vyhýbajú, odporúča porozprávať sa najprv s mamou alebo s osobou, ktorej dôverujú v intímnych záležitostiach. Pripomína, že každá prehliadka má veľký význam pre fungovanie ženského organizmu, zmien v tele ženy v rámci menštruačného cyklu aj komfortného pohlavného života. „Akékoľvek podcenenie a zanedbanie príznakov ochorenia ženských pohlavných orgánov môže viesť k neskorším problémom s otehotnením,“ doplnil gynekológ.

Dievčatá staršie ako 16 rokov môžu prísť na prehliadku samé. V prípade mladších dievčat je nevyhnutná prítomnosť rodiča alebo zákonného zástupcu. „Dôležité je vedieť dátum poslednej menštruácie, zvážiť vhodné oblečenie. Či už prísť v sukni, alebo si ju pribaliť do kabelky,“ radí Mančík.