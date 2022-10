Psy vhodné aj pre alergikov: S týmito plemenami nebudete mať problém

Existujú však aj psy, s ktorými alergici nemajú také problémy. Ak ste alergikom a uvažovali ste, že by ste si zaobstarali psa, možno sa vám niekto zmienil o hypoalergénnych psoch. Avšak mali by ste vedieť, že hypoalergénne psy neexistujú. Napriek tomu jestvujú plemená, ktoré aktivujú alergiu u človeka s výrazne menšou pravdepodobnosťou ako iné.

Nejde len o srsť

Podľa American Kennel Club (AKC) sa s označením hypoalergénny pes spojili aj mýty a nedorozumenia o tom, čo by to vlastne malo znamenať. Z toho hľadiska sa synonymom slova hypoalergénny stal pes, ktorý nepĺzne. Avšak v prípade alergií nejde len o srsť. Podľa hlavného veterinárneho riaditeľa AKC Jerryho Kleina väčšina ľudí s alergiou na psy nereaguje na samotnú srsť, ale na ich kožné bunky, lupiny, určité bielkoviny nachádzajúce sa v moči, výkaloch a slinách.

Dve štúdie publikované v rokoch 2011 a 2012 to len dokladujú. Zistili totiž rovnaké hladiny primárneho psieho alergénu (Canis familiaris) vo všetkých domácnostiach so psami – bez ohľadu na to, či boli alebo neboli tieto plemená klasifikované ako hypoalergénne.

Najvhodnejšie plemená pre alergikov

Na základe týchto faktov sú podľa AKC sú pre alergikov najvhodnejšie tieto plemená:

afgánsky chrt

americký bezsrstý teriér

bedlingtonský teriér

bišónik

veľký bradáč

maltézsky teriér

pudel a i.

Treba vedieť, že rôzne plemená majú rôzne typy a hladiny alergénov, takže ak sa u vás prejavil alergická reakcia na jedného psa, nemusí to nevyhnutne znamenať, že budete mať problém pri všetkých. Preto kým sa rozhodnete pre konkrétne plemeno, strávte s týmto typom psa 15 až 20 minút a sledujte prípadné alergické príznaky.