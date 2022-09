Francúzsko: Ukrajinské referendá o pripojení k Rusku sú maškarádou

„Je to maškaráda... Tie hlasy nie sú úprimné... Nie je to legitímne, nemá to žiadnu cenu. Neuznáme ich a vyvolajú len viac sankcií zo strany Francúzska, Európy a iných štátov medzinárodného spoločenstva,“ uviedla Colonnová.

„Európska únia je v procese konzultácie ôsmeho kola sankcií,“ uviedla ministerka. Dodala, že sa pripravuje prijatie protiruskej rezolúcie v OSN. „Ak Rusko použije svoje právo veta, bude v tom samé a opäť sa ukáže ako veľmi je na medzinárodnej scéne izolované,“ povedala Colonnová.

Referendá sa konali od piatka do utorka v štyroch ukrajinských regiónoch, ktoré obsadila ruská armáda – v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Tieto oblasti tvoria asi 15 percent ukrajinského územia.

Proruské úrady tam po prvotnom sčítaní hlasov uviedli, že za pripojenie k Rusku sa vyjadrilo asi 97 - 98 percent hlasujúcich.

Ukrajina a jej spojenci označili referendá za podvod a za snahu o uchmatnutie územia. Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky pseudoreferend neuznajú – rovnako ako v prípade sporného plebiscitu o pripojení Krymského polostrova k Rusku z roku 2014.