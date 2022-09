Káčer a Naď vítajú súhlas parlamentu so vstupom Fínska a Švédska do NATO

„Spoločne budeme silnejší, zvýši sa naša schopnosť odstrašiť od agresie a v prípade potreby brániť aliančné územie,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Vstup Fínska a Švédska do NATO je podľa Káčera logickou reakciou na agresiu Ruska voči Ukrajine. Politici, ktorí odmietajú spojeneckú pomoc Slovensku, oslavujú činy agresora, šíria dezinformácie a spochybňujú členstvo Fínska a Švédska v NATO, v skutočnosti podľa neho pre vlastné záujmy hazardujú s bezpečnosťou a prosperitou Slovenska.

Minister obrany sa poďakoval poslancom za jednoznačnú podporu vstupu Švédska a Fínska do NATO. Označil to za dôležitý medzinárodný signál podpory SR pre Severoatlantickú alianciu. „Rozšírenie NATO o tieto dve vojensky významné krajiny predstavuje jednoznačne aj posilnenie našej vlastnej obrany a bezpečnosti,“ skonštatoval na sociálnej sieti. Verí, že Maďarsko a Turecko, posledné krajiny, ktoré členstvo severských krajín dosiaľ neratifikovali, tak čoskoro urobia.

Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska do NATO odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do Aliancie ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.