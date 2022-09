Nemecko má rekordných 84 miliónov obyvateľov. Prispela k tomu vojna na Ukrajine

Bulharsko vyzvalo svojich občanov, aby odišli z Ruska

DNES - 17:46 Zahraničné

Bulharsko v utorok odporučilo svojim občanom, aby necestovali do Ruska. Ak sa v tejto krajine nachádzajú, mali by z nej urýchlene odísť. Sofia to odôvodnila tamojšou "komplikovanou situáciou".