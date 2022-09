Fico chce ešte priestor na rokovanie o energiách, Kollár to pripúšťa

V prípade energetických riešení, o ktorých aktuálne Národná rada (NR) SR rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, by sa mohol vytvoriť ešte priestor na diskusiu. Dosiahnuť to chce predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pripúšťa odloženie návrhu na sedem dní. Minister hospodárstva Karel Hirman skonštatoval, že poslanci majú na ďalšie rokovanie o novele zákona právo, ale musia za to niesť aj zodpovednosť.

Fico navrhuje, aby sa vytvoril časový priestor na rokovanie a precíznejšiu prípravu návrhu zákona o energetike, ktorý je momentálne v parlamente. Poukázal najmä na to, že ak by bol využitý rámec formulovaný v návrhu zákona, mohlo by sa stať, že by SE neboli schopné plniť si záväzky voči iným odberateľom.

„Tento zákon, ak ho spustíte ako krajný variant formou vládnych nariadení, môže spôsobiť, že firma, ktorá zabezpečuje 64 % elektrickej energie z hľadiska výroby, môže kľaknúť na kolená, a potom sa môžete pokúsiť túto firmu za nejaké lacné peniaze dostať pod kontrolu štátu,“ vyhlásil Fico s tým, že ak je to v pláne, Smer-SD s tým nechce mať nič spoločné.

Podotkol, že chce, aby bol tento zákon v nejakej podobe schválený na aktuálnej schôdzi. Navrhuje však vytvoriť ešte priestor na rokovanie. Následne, ak by boli dobre spracované pripomienky, Smer-SD je podľa Fica pripravený zákon podporiť.

Vzhľadom na určité výhrady predložil aj návrh uznesenia k vládnej novele zákona o energetike. Okrem prerušenia rokovania o tomto návrhu s cieľom riešenia rizík z neho vyplývajúcich navrhuje aj to, aby predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vystúpil na schôdzi. Ak návrh na prerušenie rokovania nebude schválený, Smer-SD sa pri hlasovaní o návrhu zákona zdrží.

Kollár skonštatoval, že buď chceme pomôcť ľuďom, všetkým podnikateľom, školám či zdravotníckym zariadeniam, ktorých zasahujú vysoké ceny elektrickej energie, alebo chceme pomôcť „trom, štyrom oligarchom, chceme pomôcť talianskemu Enelu alebo pánovi Křetínskému“.

Predseda parlamentu zdôraznil, že nie je za to, aby „položili“ Slovenské elektrárne. Ak to elektrárne neprežijú, bude to podľa neho pre ich zlý manažment. „Ja by som bol za tých sedem dní, aby sme si to vyjasnili, lebo sa to určite dá nastaviť tak, aby elektrárne dostali tie isté finančné zdroje, na ktoré majú zmluvy, a keď ich dostanú a skrachujú, je to ich problém,“ podotkol Kollár.

Hirman zároveň poukázal na to, že tento zákon háji základné záujmy občanov SR. Pripustil, že zákon zasahuje do obchodných zmlúv, lebo umožňuje zabezpečiť komoditu pre Slovensko. Poznamenal, že Fico vo svojom vystúpení hájil záujmy zahraničných obchodníkov. Situácia v SE sa podľa neho začala zhoršovať ešte pred tým, ako bol návrh zákona vôbec napísaný.

V súvislosti s návrhom na prerušenie rokovania minister uviedol, že situácia nie je dobrá a vývoj v oblasti energií je veľmi dramatický. „Som otvorený ďalším návrhom a diskusii,“ dodal Hirman.

Kompetencie štátu v stave energetickej núdze by sa podľa novely zákona o energetike, ktorá je už v druhom čítaní, mali posilniť. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením.