Takto zabránite mačkám používať záhradu ako toaletu: Naspäť sa už nevrátia

Nájsť na svojom trávniku mačacie výkaly je nepríjemné – najmä ak nevlastníte mačku. Nielen kvôli zápachu. Keďže sú mačky mäsožravce, ich výkaly môžu obsahovať parazity alebo patogény. Ako sa ich ale zbaviť, ak nechceme použiť chemické repelenty, ktoré by ich mohli otráviť?

Výrazné vône a citrusy

Mačky neznášajú vôňu ruty, levandule či citrónového tymiánu. Vyskúšajte ich zasadiť do záhrady. Mačkám síce nevoňajú, no vám prostredie spríjemnia. Navyše ich výsadba môže prilákať aj opeľovače a iný užitočný hmyz.

Mačky tiež nemajú rady citrusy, takže všetky staré ovocné šupky z pomarančov či citrónov ich odradia. Stačí ich len umiestniť do záhrady. Dajte si však pozor, mohlo by to prilákať iné voľne žijúce zvieratá, ako sú ježkovia a líšky.

K dispozícii sú aj odpudzovače mačiek, ktoré kopírujú pach moču predátorov, ale uistite sa, že výrobok je netoxický a organický, aby ste neuškodili rastlinám ani voľne žijúcim zvieratám.

Korenie nielen do varenia

Posypte zem korením. Na odradenie mačiek funguje akákoľvek kombinácia korenia - čierne, biele i kajenské. Celé korenie fungovať nebude, pretože aróma sa uvoľná až po rozdrvení. Posyp treba vždy po daždi obnoviť.

Vyčistite jej obľúbené miesto

Ak mačka necháva výkaly stále na rovnakom mieste, skúste túto oblasť vyčistiť hadicou alebo vedrom s vodou a ekologickým čistiacim prostriedkom. Tu ale hrozí riziko, že si namiesto odchodu preč len nájde v záhrade iné miesto.