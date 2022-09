Problémy na ruských plynovodoch zdvihli cenu zemného plynu

Dôvodom sú problémy na ruských plynovodoch. Zvýšili neistotu ohľadom budúcich dodávok komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame zdražel do 9.53 h miestneho času o 4,3 % na 181,37 eura za megawatthodinu. Jeho ekvivalent v Spojenom kráľovstve vzrástol o 4,7 %.

Európske kontrakty na plyn pritom začiatkom tohto týždňa klesli na dvojmesačné minimá. Ale v pondelok (26. 9.) večer bol zaznamenaný pokles tlaku a únik plyn v nepoužívanom plynovode Nord Stream 2. V utorok sa objavili problémy aj na prvej vetve plynovodu Nord Stream 1.

Únik plynu v oboch vetvách potrubia, ktoré vedie cez Baltické more z Ruska do Nemecka, sa vyšetruje. Rusko však cez tieto potrubia plyn do Európy nedodáva, keďže transport cez Nord Stream 1 tento mesiac zastavilo a Nord Stream 2 nezískal licenciu. No aj napriek tomu technické problémy na potrubí prispeli k nervozite na trhu.

Ruský energetický gigant Gazprom vlani dodal cez Nord Stream 1 takmer 40 % plynu do Európy. Gazprom však v júni výrazne znížil toky na tejto trase, pričom to odôvodnil technickými problémami. Začiatkom septembra dodávky po dvojdňovej údržbe úplne zastavil.

Nord Stream 2, ktorý vedie blízko prvého potrubia, bol naplnený technickým plynom minulý rok, ale nikdy nedodal žiadne palivo do Európy.

„Správy, že na Nord Stream 1 došlo k únikom, dnes pravdepodobne podporujú rast cien, pretože reštart je teraz ešte neistejší,“ uviedli analytici obchodnej spoločnosti Energi Danmark v poznámke.

Prezident nemeckého regulátora plynárenskej siete Klaus Müller na sociálnej sieti uviedol, že situácia na trhu zostáva „napätá“, ale Nemecko a Európska únia už nie sú závislé od dodávok cez Nord Stream 1. Nemecké ministerstvo hospodárstva informovalo, že „je v procese objasňovania záležitosti“.

Európske ceny plynu v uplynulých týždňoch klesli takmer o 50 % v porovnaní s augustovými maximami, pretože zásobníky sú už plné na zhruba 88 %, čo je nad päťročným priemerom, a ich plnenie pred zimnou sezónou pokračuje. Štáty podnikajú tiež kroky na zníženie spotreby. Veľké dovozy skvapalneného zemného plynu (LNG) pomohli tiež upokojiť nervozitu na trhu.

Podľa BloombergNEF môže kontinent počas nadchádzajúcej zimy importovať takmer o 40 % viac LNG ako v predchádzajúcom roku. Spolu so znížením dopytu v dôsledku vyšších cien sú tieto dodávky dostatočné na pokrytie úplného zastavenia tokov cez ruské plynovody od 1. októbra.

Obchodníci však pozorne sledujú kroky Moskvy, aby zistili, či sa situácia nezhorší. Existujú tiež obavy týkajúce sa schopnosti Európy naplniť zásoby na budúce leto bez ruských objemov.