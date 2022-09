Medvedev sa opäť vyhráža použitím jadrových zbraní

TASR informuje na základe utorkovej správy denníka The Guardian.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku obvinil Putina, že sa otvorene vyhráža Európe a svetu použitím jadrových zbraní. Putin podľa Bidena svojím počínaním ignoruje medzinárodné záväzky Ruska.

„Rusko má právo použiť jadrové zbrane, ak to bude nutné, vo vopred stanovených prípadoch, v prísnom súlade so zásadami štátnej politiky v oblasti jadrového odstrašovania,“ napísal na sociálnej platforme Telegram Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie. Podľa pozorovateľov však už veľký vplyv v rámci vládnucej kremeľskej garnitúry nemá.

Rusko by podľa Medvedeva mohlo pristúpiť k použitiu prostriedkov jadrového odstrašenia, „ak budeme my alebo naši spojenci napadnutí týmto typom zbraní“ alebo „ak bude agresia s použitím konvenčných zbraní ohrozovať existenciu nášho štátu“.

Medvedev sa pritom domnieva, že ak by aj Rusko skutočne pristúpilo k použitiu jadrových zbraní, Západ a NATO by ani v takomto prípade do konfliktu na Ukrajine priamo nezasiahli a na pomoc Kyjevu by neprišli.

V čase, keď Medvedev pôsobil ako ruský prezident (2008-2012), vystupoval na ruské pomery relatívne umiernene a boli mu pripisované dokonca liberálne tendencie. V súčasnosti sa však svojimi provojnovými vyhláseniami zaraďuje medzi hlavných kremeľských „jastrabov“.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu varoval Rusko pred použitím jadrových zbraní. Nešpecifikoval, ako plánujú Spojené štáty na prípadné nasadenie takýchto zbraní reagovať, no uviedol, že Washington s Moskvou pravidelne komunikuje a dáva jej na vedomie, čo by takýto krok znamenal.