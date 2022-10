​Video: Ako správne prehltnúť pilulku? Na zakláňanie hlavy zabudnite, toto je správny postup

Jednou z najnebezpečnejších nástrah užívania liekov v pevnom skupenstve je okrem vedľajších účinkov aj dávivý reflex a nebezpečenstvo vdýchnutia. Obom týmto nástrahám sa však dá vyhnúť, ak viete, ako lieky správne užívať. Hlavu pritom vôbec netreba zakláňať.

Zabudnite na kašľanie, dusenie a nekonečné prehĺtanie naprázdno, ktoré len umocňuje pocit strachu z užívania liekov. TikToker Sidney Raz, ktorý na sociálnej sieti zverejňuje videá so zaujímavými trikmi, ktoré sa v každodennom živote môžu zísť každému z nás, najnovšie ukazuje, ako správne prehĺtať pilulky, aby to vôbec nebolelo.

„Posunutie hlavy dopredu je pri prehĺtaní piluliek lepšie ako jej zaklonenie dozadu,“ vysvetľuje Raz vo videu, pričom demonštratívne ukazuje, ako podľa neho vyzerá správny postup užívania liekov. Namiesto skutočnej pilulky používa pri ukážke kúsok cesta na koláč.

Posunutie hlavy dopredu je pri prehĺtaní liekov výhodné preto, lebo rozťahuje mäkké podnebie, vďaka čomu pilulka na ceste do žalúdka nenaráža na odpor. Tento postup je vhodný najmä pre kapsuly, ktoré sú sčasti naplnené vzduchom, takže sú ľahšie ako voda. Po zapití sa preto vznášajú na vodnej hladine, a tak zaklonenie hlavy dozadu ich neposunie smerom nadol k tráviacemu traktu. Ak užívate tvrdé tabletky, voľte radšej pôvodný postup so zaklonením hlavy – sú totiž ťažšie ako voda, a tak po zapití pri zaklonenej hlave ľahko skĺznu do hltana.