Mimovládky vyzvali NDS, aby zabezpečila výber mýta od budúceho roka

Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Slovensko.Digital v pondelok vyzvali Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby urobila kroky na zabezpečenie efektívneho a hospodárneho výberu elektronického mýta na Slovensku. Nadácia o tom informovala v pondelok.

Pred dvomi rokmi NDS vyhlásila súťaž na elektronický výber mýta, ktorá čelila viacerým kontrolám úradov. „NDS doteraz nespresnila, ako chce mýto od budúceho roka vyberať. Súčasná zmluva sa pritom končí a novú súťaž sa diaľničiarom nepodarilo dokončiť,“ upozorňuje Xenia Makarová z nadácie. V prípade nevyriešenia tejto situácie by podľa nej po slovenských cestách motoristi z celej Európy od januára jazdili zadarmo a štát by prišiel o peniaze na ich opravu a budovanie nových diaľnic.

Mimovládne organizácie pripomínajú, že na základe končiacej a podľa nich nevýhodnej zmluvy štát doteraz zaplatil už 860 miliónov eur, no napriek tomu mýtny systém nevlastní. NDS by mala podľa nadácie a ďalších odborníkov právne preskúmať aj možnosť prevodu súčasného systému.

„V súčasnej situácii sa ako zodpovedné manažérske rozhodnutie javí využitie takzvanej opcie na prevod služby,“ vysvetľuje riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich. To by znamenalo, že NDS požiada o spustenie procesu prevodu súčasného mýta do svojho vlastníctva.

Neziskové organizácie upozorňujú, že podľa zmluvy tak môže NDS urobiť najneskôr do 30. septembra tohto roku. Na to ich v roku 2019 upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, uviedla nadácia. Dodala, že vo svojej správe odporúčal vyrovnať majetkové vzťahy k mýtu podľa platnej zmluvy. Žiadosť o prevod mýta ešte neznamená, že štát ho musí aj odkúpiť. Súčasťou prevodu má byť podrobný audit o tom, ktoré aktíva a za akú cenu sa štátu oplatí získať. Možnosť prevodu zdôrazňuje aj Ministerstvo financií (MF) SR. „Potenciálne sa bavíme o úspore verejných výdavkov rádovo niekoľko desiatok miliónov eur,“ vyčíslil riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš. Na začiatok tejto fázy pritom podľa ministerstva financií postačuje, aby NDS o tom informovala prevádzkovateľa mýtneho systému listom.

Ak štát o spomínaný prevod požiada, súčasný dodávateľ bude musieť byť pri audite súčinný a poskytnúť všetky potrebné informácie. Neziskové organizácie preto vyzývajú NDS, aby nepremeškala zmluvný termín a nechala si tak otvorené všetky možnosti na výber mýta v budúcich rokoch.

NDS v reakcii na vyjadrenia MF v piatok uviedla, že opakovane oficiálnou cestou upozornila rezort financií, že pristúpením k riešeniu, ktoré popisujú, by krajina utrpela vážne ekonomické straty siahajúce k stovkám miliónov eur. „Je nám veľmi ľúto, že rezort financií komunikuje tak závažnú a vysoko odbornú problematiku bez účasti Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svojou nesprávnou interpretáciou spôsobuje rezort financií zavádzanie médií, odbornej aj laickej verejnosti,“ vyhlásila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Avizovala, že podrobné vysvetlenie situácie poskytne spoločnosť 29. septembra na konferencii o cestnej doprave združenia Česmad.