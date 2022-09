Krajniak: Schválená inflačná pomoc dôchodcom sa týka 1,4 milióna ľudí

Okrem starobných dôchodcov dostanú príspevok napríklad aj invalidní dôchodcovia či siroty. Na tlačovej konferencii k pondelkovému rozhodnutiu vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

„Najväčšia pomoc vo výške 210 eur bude spadať pre ľudí s najnižšími dôchodkami,“ priblížil Krajniak. Dôchodcovia s dôchodkom 300 eur dostanú 193 eur, seniori s priemerným dôchodkom 515 eur dostanú približne 139 eur a pre dôchodcov s príjmom 927 eur navrhol rezort práce príspevok 35 eur. Minister dodal, že vyplácanie inflačnej pomoci bude pokračovať. Ďalší balík má smerovať napríklad matkám s deťmi, ktoré majú problém s vymáhaním výživného.

Aby mohla vláda vyplatiť inflačné príspevky, musela zároveň prijať novelu zákona o štátnom rozpočte, kde zvýšila príjmy aj výdavky približne o 1,5 miliardy eur. Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek vysvetlil, že legislatíva bez zmeny zákona o štátnom rozpočte neumožňuje využiť zvýšené daňové príjmy na výdavky aktuálneho roka. Okrem 207 miliónov eur pre dôchodcov bude zvyšných približne 1,3 miliardy alokovaných v kapitole všeobecná pokladničná správa. Zatiaľ totiž nie je jasná detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Navrhovanými úpravami sa nemení hotovostný schodok štátneho rozpočtu.

Navrhovanú inflačnú pomoc však považuje Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) za nedostatočnú. „Oceňujeme dialóg s ministrom práce aj fakt, že sa nám podarilo presadiť pomoc ešte pred Vianocami 2022. Ide však iba o čiastočné splnenie jednej z požiadaviek petície,“ uviedol predseda JDS Michal Kotian. Priemerných 144 eur na dôchodcu, ktorú aktuálne vláda schválila ako jednorazovú dávku, by JDS chcela každý mesiac ako pravidelné zvýšenie dôchodkov.

JDS pripomenula, že súčasťou petície so 182.000 podpismi, ktorú predložili do parlamentu, boli mimoriadna valorizácia dôchodkov o osem percent do konca roka 2022, rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov, výplata tzv. 14. dôchodku v novembri 2022, schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku či dvojnásobné zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty.