Desí váš štekajúci pes poštárku i susedov? Naučte ho tichý príkaz

Pes nemusí byť strážnym plemenom, aby si chcel chrániť svoj domov a ľudí v ňom. Podľa spoločnosti pre prevenciu krutosti na zvieratách Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) sa psy rýchlo naučia, že štekanie na niekoho, koho považujú za votrelca, obvykle prinúti túto osobu odísť.

Naučte ho tichý príkaz

MSCPA odporúča naučiť psa tzv. tichý príkaz. Požiadajte niekoho, aby sa začal približovať k vášmu domu, čím spustíte štekanie vášho psa. Potom, čo pes trikrát alebo štyrikrát zašteká, ukážte mu jeho obľúbenú pochúťku. Keď prestane štekať, aby dostal pochúťku, povedzte „ticho“ a potom im pochúťku dajte.

Toto cvičenie opakujte, kým psovi nedáte príkaz „tichý“ a neprestane štekať asi desaťkrát. Keď pes zvládne utíšenie s maškrtou, skúste použiť príkaz bez toho, aby ste mu ukázali maškrtu, a uvidíte, či prestane štekať. Ak tak urobí, dajte mu odmenu.

Podľa certifikovanej odborníčky na správanie zvierat a riaditeľky AKC Family Dog, Dr. Mary Burch je kľúčom presvedčiť vášho psa, že odmena, ktorú dostanú za nereagovanie, je viac žiaduca ako uspokojenie zo štekania na ich nepriateľa.