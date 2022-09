Heger a Žežulka odmietajú tvrdenia o vypaľovaní Michala Suchobu

Z uniknutej komunikácie má podľa Fica vyplývať, že mal o vypaľovaní vedieť aj súčasný premiér Eduard Heger (OĽANO). Predseda vlády aj prezident FS Jiří Žežulka tieto tvrdenia odmietajú.

„Pred niekoľkými dňami sa objavila emailová komunikácia medzi známym udavačom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. Michal Suchoba sa v maile posťažoval, že ho súčasný prezident finančnej správy Žežulka vypaľoval. Firma Michala Suchobu robila pre finančnú správu, ale finančná správa jej za prácu neplatila,“ podotkol Fico. Z komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že faktúry mala finančná správa vyplatiť až potom, ako Michal Suchoba zaplatí desať percent z objemu vystavených faktúr alebo od dvoch do piatich miliónov eur.

„Odmietam a považujem za absurdné akékoľvek tvrdenia o tom, že by som sa ako minister financií podieľal na páchaní trestnej činnosti. Práve naša vláda začala proces očisty a transparentného fungovania finančnej správy,“ reagoval Heger pre TASR. Zdôraznil, že nový prezident FS bol vybraný v transparentnom výberovom konaní a má za sebou reálne výsledky práce.

Ďalej zdôraznil, že Michala Suchobu osobne nepozná. „Vedome som sa s ním nestretol a už vôbec nerokoval. Zároveň som ako minister financií nevyvíjal vo vzťahu k spomínanej ani žiadnej inej firme žiadne aktivity,“ poznamenal s tým, že polícia, prokuratúra a súdy majú jeho plnú dôveru, a preto im v prípade potreby poskytne súčinnosť.

Žežulka odmietol, že by kohokoľvek zo spoločnosti Allexis žiadal o úplatok. „Neurobil som tak priamo ani prostredníctvom inej osoby. Dňa 15. septembra som sa oboznámil s obsahom anonymného blogu a ako príslušník FS som okamžite podal podnet na sekciu inšpekcie a vnútornej kontroly, aby boli uvedené podozrenia preverené,“ uviedol pre TASR s tým, že zároveň požiadal kolegov, aby ihneď začali spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Podal tiež trestné oznámenie na autora blogu pre podozrenie z trestného činu ohovárania.

Poukázal na to, že problémy so splatnosťou dodávateľských faktúr vznikli niekoľko mesiacov pred jeho nástupom do funkcie prezidenta finančnej správy. „V roku 2020 došlo k omeškaniu platieb v sume 1,2 milióna eur v období máj až november z niekoľkých dôvodov, a to z nedostatočného finančného krytia na rok 2020, straty bezpečnostnej previerky dodávateľa, ako aj z dôvodu pochybného spôsobu doručovania faktúr, ktoré nezodpovedalo bežným obchodným zvyklostiam,“ priblížil.

Ako uviedol, v súčasnosti je neukončený súdny spor medzi FS a dodávateľom týkajúci sa úrokov z omeškania, pričom práve jedným z argumentov FS ako žalovaného je spôsob doručenia faktúr a ich obsahové náležitosti. „Záväzky boli zo strany FS uhradené v novembri roku 2020 a v decembri 2020,“ dodal s tým, že v súčasnosti si FS plní všetky svoje záväzky voči dodávateľovi, ktorému mesačne platí za prevádzku jediného systému e-kasa sumu 108.200 eur.

Finančná správa podľa jeho slov už vypovedala tri zo štyroch zmlúv so spoločnosťou Allexis. „V súčasnosti má spoločnosť Allexis s FS platnú dodávateľskú zmluvu len na prevádzku systému e-kasa, pričom FS rokuje o možnosti vysporiadania majetkových práv tak, aby FS do budúcnosti mohla vývoj a údržbu systémov súťažiť v rámci transparentného verejného obstarávania,“ doplnil.