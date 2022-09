Video: Streľba v škole si vyžiadala najmenej deväť obetí

Aktualizované: 11:38

Streľba v škole v stredoruskom meste Iževsk si v pondelok vyžiadala najmenej deväť obetí na životoch, medzi ktorými je aj päť detí. Informoval o tom Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa prípadom zaoberá.

#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Sledkom vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram konkretizoval, že pri streľbe, ktorú v pondelok v priestoroch školy rozpútal zatiaľ neidentifikovaný páchateľ, zahynuli dvaja učitelia, dvaja príslušníci strážnej služby a päť maloletých osôb. Zranenia utrpelo najmenej 20 ľudí.

Sledkom potvrdil, že útočník po svojom čine spáchal samovraždu. Jeho telo našli zasahujúce zložky pri obhliadke objektu.

Spravodajský web 112 napísal, že medzi obeťami sú traja školáci údajne vo veku 10, 11 a 15 rokov.

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.



As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV — Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022

Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) majú deti strelné, ale aj bodno-rezné zranenia, ako aj zlomeniny. Stav najmenej dvoch zo zranených detí je vážny.

Na mieste zasahovali policajné a záchranné zložky, ktorým sa veľkú časť školákov a učiteľov podarilo odsunúť do bezpečia. Iné deti sa s učiteľmi zamkli v učebniach.

Do danej školy v Iževsku chodí 982 detí a zamestnaných je tam 80 učiteľov.