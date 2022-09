Scholz zabezpečil iba jeden tanker LNG počas cesty v Perzskom zálive

Náklad s objemom 137.000 metrov kubických (m3) dodá Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) nemeckej spoločnosti RWE na prelome rokov.

ADNOC podpísal tiež memorandum o porozumení, na základe ktorého v budúcom roku uskutoční ďalšie dodávky. Ale návšteva Kataru nepriniesla Nemecku žiadne okamžité ponuky.

Podľa podmienok dohody s ADNOC bude LNG dodaný do plávajúceho terminálu RWE v Brunsbütteli neďaleko Hamburgu už koncom decembra. Nemecko zriaďuje plávajúce terminály na dovoz LNG a očakáva sa, že niektoré budú pripravené už túto zimu.

ADNOC sa tiež dohodol s nemeckým distribútorom palív Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG, že mu bude v roku 2023 dodávať až 250.000 ton nafty mesačne, podľa štátnej tlačovej agentúry SAE WAM. Energetická spoločnosť uskutočnila prvú priamu dodávku nafty do Nemecka v septembri.

Zabezpečenie ďalších dodávok plynu je pre Nemecko kľúčové po tom, čo Rusko odstavilo svoj hlavný plynovod do Európy, Nord Stream 1. Predstavitelia Nemecka sa čoraz viac obávajú výpadkov a prídelu túto zimu. A ekonomika sa rúti do recesie. Dohoda so SAE ohlásená v nedeľu (25. 9.) ukazuje, aké ťažké bude pre Berlín získať v blízkej dobe viac plynu.

„Musíme zabezpečiť, aby koalícia pre skvapalnený zemný plyn vo svete napredovala do bodu, keď bude možné uspokojiť vysoký dopyt,“ povedal Scholz v Abú Zabí. Kancelár to uviedol deň po tom, čo navštívil Saudskú Arábiu, kde s korunným princom Muhammadom bin Salmánom rokoval o budúcej spolupráci a dovoze vodíka.

Zo Spojených arabských emirátoch Scholz v nedeľu odcestoval do Kataru, kde sa očakávalo, že bude s emirom šejkom Hamadom bin Chalífom al-Táním diskutovať o dlhodobých plánoch pre dodávky plynu a vodíka. Nemecko a Katar rokujú o dodávkach LNG už niekoľko mesiacov, pričom Nemecko sa zdráha zaviazať sa k dlhodobým kontraktom na LNG za rekordné ceny.

Scholz po stretnutí v Katare vydal vyhlásenie, ktoré neodkazuje na žiadne dohody o dodávkach. Katarské ministerstvo energetiky v sobotu (24. 9.) uviedlo, že rokovania s RWE a Uniper SE o dlhodobých zmluvách na LNG pokračujú.