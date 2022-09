Kanada eviduje po posttropickej búrke Fiona dve obete a veľké materiálne škody

Búrka bola sprevádzaná prívalovým lejakom a silným vetrom s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu. Na mori sa vytvárali vlny s výškou až 12 metrov, dodala AFP.

Ako potvrdil predseda vlády provincie Nové Škótsko Tim Houston, búrka Fiona napáchala veľké materiálne škody: len v meste Channel-Port aux Basques na juhozápadnom cípe Newfoundlandu zmietli vlny do mora najmenej 20 rodinných domov. Ešte pred búrkou bolo do bezpečia evakuovaných asi 200 obyvateľov tohto mesta. Jeho primátor Brian Button upozornil, že môže trvať celé týždne, v niektorých prípadoch aj mesiace, kým sa ľudia budú môcť vrátiť do domov postavených pozdĺž pobrežia Atlantického oceánu.

Do likvidácie materiálnych škôd v Novom Škótsku bola nasadená aj federálna armáda.

Kanadský minister pre krízové situácie Bill Blair informoval, že o pomoc federálnej armády už požiadali už tri provincie: Newfoundland, Nové Škótsko a Ostrov princa Edwarda. Federálna vláda prisľúbila všetkým búrkou zasiahnutým provinciám aj finančnú pomoc.

Podľa agentúry AFP zostáva bez dodávok elektriny viac ako 300.000 ľudí v piatich provinciách. Nápory vetra povyvracali stromy, postrhávali strechy z budov a poškodili aj elektrické vedenie.

Hurikán Fiona už minulý týždeň zavinil smrť najmenej siedmich ľudí vrátane štyroch v Portoriku, dvoch v Dominikánskej republike a jedného na ostrove Guadeloupe.

Fiona, ktorá sa z hurikánu zmenila na posttropickú búrku, pri postupe na sever slabla, ale americký štát Florida a ostrov Kuba sa pripravujú na blížiaci sa príchod búrky Ian, informovala rozhlasová stanica RFI.

Dodala, že americký prezident Joe Biden vyhlásil na Floride mimoriadny stav, čo umožňuje uvoľnenie pomoci z federálnych zdrojov.