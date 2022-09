Zeman: Česko by malo prijať Rusov, ktorí utekajú pred mobilizáciou

Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský však už skôr uviedol, že Česko by ruských utečencov prijímať nemalo.

„Nesúhlasím s pánom ministrom Lipavským, ktorý vyhlásil, že by sme týmto utečencom nemali dávať humanitárne víza. On hovoril o ľuďoch, ktorí utekajú pred povolávacím rozkazom,“ vyhlásil Zeman v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN Prima News.

Na otázku, či by Česko malo prijímať ruských utečencov, ktorí sa útekom zo svojej krajiny snažia vyhnúť nútenému narukovaniu do armády, Zeman zareagoval slovami: „Určite áno.“

„Myslím si, že by sme týmto ľuďom, podobne ako ukrajinským utečencom, víza dávať mali,“ doplnil prezident s tým, že pre Česko títo ľudia podľa neho nepredstavujú bezpečnostné riziko.

Čiastočnú mobilizáciu, ktorá by sa mala podľa oficiálnych vyhlásení ruských úradov týkať približne 300.000 Rusov s vojenskou prípravou, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin.

Špekuluje sa však, že povolaných by mohlo byť až milión občanov. Putin k danému kroku pristúpil z dôvodu nepriaznivého vývoja okupačnej vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal vo februári.

„Táto mobilizácia zahŕňa viac ako milión vojakov, celkom jasne ide o potravu pre delá so všetkými dôsledkami,“ uviedol Zeman s tým, že zmena vedenia v Rusku je možná, pričom úlohu v tom môže zohrať buď armáda alebo „biznis“.

„Armáda však predviedla takú obrovskú neschopnosť, že nebude iniciátorom žiadnej zmeny. Možnosti obchodu sú sankciami obmedzené. Ak by došlo k politickým zmenám, videl by som to skôr ako tlak z ekonomických kruhov,“ uviedol Zeman.