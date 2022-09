Fínsko stále hlási zhustenú premávku na hraniciach s Ruskom

Na najvyťaženejšom hraničnom priechode Vaalimaa sa začali v nedeľu na ruskej strane tvoriť kolóny okolo 8.00 h miestneho času (7.00 SELČ), uviedol vedúci oddelenia medzinárodných záležitostí Fínskej pohraničnej stráže Matti Pitkäniitty na Twitteri.

V sobotu prekročilo pozemné hranice z Ruska do Fínska 8572 ľudí, čo je viac ako pred týždňom, keď hranice prekročilo v sobotu 5286 ľudí, uviedol Pitkäniitty. Opačným smerom - z Fínska do Ruska - odišlo približne 4199 Rusov.

„Malý počet prípadov falšovania dokumentov a (nulové) nelegálne prechádzanie cez zelené hranice (zalesnené oblasti) svedčí o tom, že legálne cesty sú v súčasnosti dostačujúce... To sa však môže zmeniť,“ napísal Pitkäniitty ešte v sobotu na Twitteri.

Hraničný priechod Vaalimaa sa používa pri priamej ceste do fínskej metropoly Helsinki, odkiaľ mnohí cestujú ďalej do iných krajín schengenského priestoru.

Mnoho Rusov vstupuje do Fínska s vízami, ktoré im vydali iné krajiny schengenského priestoru, a cez Fínsko len prechádzajú, uviedol Pitkäniitty.

Fínsko zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú hranicu, ide tak o najdlhšiu hranicu, ktorú Rusko má s členskou krajinou EÚ. Ruskí turisti doposiaľ môžu vstupovať do schengenského priestoru autobusmi alebo autami, a to aj napriek vojne, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine. Helsinki však nedávno oznámili, že plánujú obmedziť Rusom vstup na fínske územie a týkať sa to bude aj turistov s platnými schengenskými vízami.