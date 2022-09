Matovič: Schváliť rozpočet bude veľmi ťažké, odstupovať sám nebudem

Matovič sa pri schvaľovaní „zákona roka“ obáva toho, že pri spojení poslancov za SaS s opozíciou by sa rokovanie o rozpočte mohlo zablokovať. „Do poslednej chvíle však budem veriť, že sa v tejto kritickej situácii nebude politikárčiť a že sa nájde aspoň pár zodpovedných poslancov, ktorí nenechajú ľudí v štichu,“ uviedol minister v súvislosti so situáciou, do ktorej sa dostala menšinová vláda.

Pripúšťa, že neschválenie rozpočtu de facto vedie k predčasným voľbám. „Potom sa nedá ustáť rozpočtové provizórium,“ povedal. Vylúčil však predbežnú dohodu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. „Neviem o žiadnych dohodách,“ vyhlásil.

Člen Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš v televíznej debate deklaroval, že poslanci zo strany Hlas-SD návrh rozpočtu nepodporia. „Jednak bude určite asociálny a jednak sú naším cieľom predčasné voľby. Táto vláda musí čo najskôr skončiť,“ zdôraznil.

Tomáš si však myslí, že OĽANO sa už dohodlo na podpore menšinovej vlády a jej návrhov, vrátane rozpočtu, s tarabovcami. Poukazuje na to správanie sa skupiny poslancov po tom, čo sa začalo hovoriť o nominácii Tarabu na podpredsedu parlamentu. Hlas podľa Tomáša takýto personálny návrh nepodporí. „Nebudeme predsa posväcovať sobáš, ktorý má udržať vládu pri moci,“ argumentuje. Myslí si tiež, že na hlasoch tarabovcov sa bude lámať aj odvolávanie Matoviča z postu financmajstra.

Sám minister v relácii uistil, že on sám zo svojho postu neodstúpi. Ak by však v pléne k odvolaniu došlo, hovorí, že SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície. „Nech sú akíkoľvek, stále je tam časť poslancov, ktorí to cítia demokraticky a nebudú pomáhať mafii a fašistom povaliť vládu v čase najväčších kríz,“ vysvetlil.