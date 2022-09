Poslanci majú rokovať o prístupových protokoloch Švédska a Fínska do NATO

Rozhodnúť by mali aj o niekoľkých prerokovaných bodoch SaS, pri ktorých preložili hlasovanie. Napríklad o úprave paragrafu 363 Trestného poriadku. Popoludní by sa mali venovať vládnej novele zákona o energetike a zvýšeniu platov zdravotníkov. Rokujú o nich v skrátenom legislatívnom konaní, oba sú v druhom čítaní.

Vo štvrtok (29. 9.) by sa mali poslanci venovať napríklad dvom bodom z dielne rezortu spravodlivosti, a to novele civilného mimosporového poriadku a novele zákona o výkone väzby. Po nich by mala nasledovať správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2021.

Počas schôdze by malo plénum rozhodnúť aj o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Jozefa Šimka (Sme rodina), ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Cieľom novely je, aby štát odpustil samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Súčasťou programu je aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú už viackrát presúvali. Návrh, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, schválila vláda ešte v septembri 2020.

SaS a OĽANO predložili viacero ekonomických zákonov. SaS chce napríklad zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá, znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, pre gastroprevádzky, ale tiež zvýšiť odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier, či zaviesť daň z plynovodov.

OĽANO rovnako navrhuje nové zdanenie plynovodov. S cieľom zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu predložilo napríklad zvýšenie spotrebnej dane z liehu či rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania.

Poslanci Smeru-SD navrhujú, aby mali zákonný nárok na odstupné okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní pracovníci či umeleckí pracovníci. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas predložili návrh na zavedenie ročného príspevku pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo výške 500.000 eur.

Počas týždňa sa očakáva aj mimoriadna schôdza na odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorú iniciovala SaS. Návrh podali v piatok (23. 9.), podľa rokovacieho poriadku sa má schôdza zvolať do siedmich dní. Okrem liberálov sa pod návrh podpísali aj nezaradení Tomáš Valášek a Miroslav Kollár i poslanci okolo Petra Pellegriniho. Matovič a šéf klubu OĽANO Michal Šipoš hovoria o spájaní sa SaS s „mafiou“.