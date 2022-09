Krajniak: Budúcoročný rozpočet štátu bude v nejakej podobe schválený

Krajniak predpokladá, že rozpočet parlament schváli. „Keby ho neschválil, tak celá inflačná pomoc, energetické šeky a ďalšia pomoc domácnostiam by nemohla byť budúci rok vyplácaná, lebo by sa išlo podľa rozpočtu z tohto roka. V rozpočte tie výdavky, ktoré budeme potrebovať na inflačnú pomoc, nemáme. Som si na 100 % istý, že v nejakej podobe štátny rozpočet bude schválený. Nikto si nevezme na svedomie, že by sme povedali ľuďom - nebudete mať vyššie dôchodky, nebudete mať vyššiu pomoc, lebo je rozpočtové provizórium. To si podľa mňa nemôže dovoliť nikto,“ povedal Krajniak.

„Štátny rozpočet je zákon roka. Kto chce vládnuť, musí mať takú podporu, aby si vedel takýto dôležitý zákon schváliť. Koalícia snáď nemôže očakávať, že opozícia podporí štátny rozpočet, lebo to je politický zákon. Teraz je však situácia taká, že nová opozícia, vrátane strany SaS, zablokuje parlament, kedy chce. To takto ďalej nemôže fungovať. Niečo sa musí zmeniť. Buď koalícia uzatvorí nejaké dohody so SaS, alebo s niekým, aby sa parlament odblokoval, lebo takto sa ďalej fungovať nebude. V konečnom dôsledku sa za štátny rozpočet ani hlasovať nebude, lebo parlament nebude uznášaniaschopný,“ uviedol Richter.

Krajniak pripomenul, že slovenské domácnosti sa do konca roka nemusia obávať zvýšenia cien energií. „A v novembri, dostatočne dlho vopred, budú vedieť, koľko budú platiť (za energie), aká bude finančná pomoc od štátu a koľko bude predstavovať ´zrazenie´ ceny energií, aby ich výdavky boli čo najnižšie. O domácnosti bude postarané tak, aby si každý účty za energie mohol dovoliť zaplatiť,“ ubezpečil minister práce. Domácnosti s najnižšími príjmami (dôchodcovia, rodiny s deťmi) aj napriek ´zrazeniu´ cien energií dostanú podľa jeho slov finančnú pomoc od štátu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa Krajniakových slov nastaví ceny energií tak, aby si ich každá domácnosť mohla dovoliť. „Neviem garantovať, že v tejto situácii sa ceny nezdvihnú. To čo viem garantovať, že sa zdvihnú takým spôsobom, aby to bolo únosné,“ podčiarkol minister práce s tým, že elektriny a plynu bude dostatok. Bude však podľa neho potrebné, aby sa s energiami aj viac šetrilo.

Podľa Richtera protiinflačná a energetická pomoc domácnostiam nie je systémová. „Tu treba hľadať systémové riešenia. Priemerná, respektíve nízkopríjmová domácnosť potrebuje jednorazovo pomoc minimálne 1000 eur, aby sa vedela pohnúť zo súčasného stavu. Kde sa pohnete, všetko dražie,“ dodal Richter.