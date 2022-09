Krajniak: Vláda i parlament stratia zmysel, ak nedokážu pomáhať ľuďom

V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol na otázku, či koalícia dovládne do riadnych volieb. Exminister práce, podpredseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Ján Richter (Smer-SD) si myslí, že najlepším riešením pre Slovensko sú v súčasnej situácii predčasné voľby.

„Naše fungovanie, vlády i parlamentu bez ohľadu na to, či sme koalícia alebo opozícia, je zmysluplné dovtedy, kým dokážeme pomáhať ľuďom. Keď to prestane fungovať, tak to treba rozpustiť,“ povedal Krajniak v súvislosti so situáciou, do ktorej sa dostala menšinová vláda pri prijímaní zákonov v parlamente. Minister je však presvedčený, že koalícii sa podarí schváliť rozpočet na budúci rok minimálne „v nejakej forme“. Krajniak pritom poukazuje na to, že bez prijatého rozpočtu sa nebudú dať realizovať schválené opatrenia. „V provizóriu nebude možné vyplácať prostriedky v rámci protiinflačnej pomoci, nebude možné zvyšovať dôchodky,“ upozornil.

Richter poukázal na to, že „kto chce vládnuť, musí mať takú podporu, aby sa rozpočet schválil“. S prihliadnutím na to, čo sa momentálne v zákonodarnom zbore deje, to však vidí ako veľkú otázku. „Dostali sme sa do stavu, keď tzv. nová koalícia zablokuje parlament kedykoľvek, keď chce, takto to ale nemôže pokračovať,“ zdôraznil Richter. Mieni, že súčasná situácia je odrazom vojny medzi OĽANO a SaS, ktorá sa z vlády presunula do Národnej rady SR. „Za týchto okolností by bolo najlepšie, nie pre opozíciu, ale Slovensko ako také, ak by boli predčasné voľby a moci sa ujali tí, čo to vedia robiť a sú ochotní do toho ísť, bez ohľadu na to, či sú z koalície alebo opozície,“ povedal Richter.