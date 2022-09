Olympijskú medailistku Soukalovú hľadali záchranári v Alpách celú noc

Nepríjemný zážitok má za sebou bývalá úspešná česká biatlonistka Gabriela Soukalová. Trojnásobná olympijská medailistka zo Soči (0-2-1) sa na dovolenke v talianskom vysokohorskom stredisku Livigno stratila pri výlete na bicykli a záchranári ju po celonočnom hľadaní našli až na druhý deň. Informoval o tom portál aktualne.cz.

Podľa talianskych médií dvojnásobná majsterka sveta v Alpách zablúdila a hoci sa ešte mobilom stihla ozvať, za chvíľu sa jej v ňom vybila batéria. Záchranári po nej dlho pátrali márne, noc musela stráviť vo výške približne 2270 metrov nad morom pod holým nebom. Až vo štvrtok ráno počuli jej krik a so známkami prechladnutia ju vrtuľníkom odviezli do nemocnice. Podľa českých médií by mala byť zdravotne v poriadku.