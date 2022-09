Video: Kazachstan hlási zvýšenie počtu ľudí prechádzajúcich hranice z Ruska

Štyri z 30 cestných hraničných priechodov na rusko-kazašských hraniciach, ktoré sú druhými najdlhšími hranicami na svete, sú obzvlášť preťažené. Uviedla to kazašská pohraničná stráž, ktorá zároveň nešpecifikovala presný počet ľudí, ktorí už prekročili hranice z Ruska.

Jeden zo svedkov, ktorý si neželal byť menovaný, pre Reuters uviedol, že čaká so svojimi spolucestujúcimi v rade na rusko-kazašských hraniciach už od štvrtkového rána. Zároveň povedal, že videl nezvyčajne hustú premávku na ruskej strane hraníc, kde autá kontrolujú ruskí pohraničníci.

Meanwhile, men from ruzzion are standing in lines for the second day to cross the border with Kazakhstan. The escape from burial continues.



Russian, what's with the face? pic.twitter.com/OQDHrCYV31 — War in Ukraine (@Rinegati) September 23, 2022

Podľa svedka tvoria tiež väčšinu ľudí, ktorí sa snažia prekročiť kazašské hranice, muži v povolávacom veku, teda mladší než 35 rokov.

russia-Kazakhstan border. Mass exodus of russians continues.

It is interesting that russians are trying to shelter from the war they themselves started in a country, where in January the Russian Army brutally suppressed peaceful protests, killing hundreds of Kazakhs. pic.twitter.com/1uIAOkx3QC — ZMiST (@ZMiST_Ua) September 22, 2022

Kazašskí šoféri nákladných áut prechádzajúci hranicami zverejnili na sociálnych sieťach videá, ktoré zachytávajú dlhé rady zväčša osobných vozidiel.

Kazakhstan/Russia border points full as well right now. pic.twitter.com/ZbDEHbLnmB — The Eastern Border (@Eastern_Border) September 22, 2022

Stredajšie nariadenie prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny spôsobilo podľa agentúry Reuters odliv mužov v povolávacom veku z Ruska. Zvýšenú premávku na hraniciach s Ruskou federáciou hlásilo v piatok aj Fínsko. Vo štvrtok sa vypredali i letenky z Ruska do okolitých krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Srbska a Turecka.