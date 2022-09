8 povinností každého pestovateľa pred zimou. Len takto si udržíte zdravé a silné rastliny

Jesenné mesiace sú typické čoraz kratšími a chladnejšími dňami, čo nepoznačuje len chod vonkajšej prírody, ale aj izbových rastlín. Tie postupne prechádzajú do pokojného obdobia, v rámci ktorého si vyžadujú menej živín, svetla a vody.

Na to, aby vám aj interiérové rastliny prežili celú zimu až do jari, je potrebné ich pripraviť na zmenené podmienky. To dosiahnete aj vďaka týmto ôsmim krokom.

1. Skontrolujte ich

Náhla zmena teploty vonku aj v domácnosti zapríčiňuje zmenu farby niektorých listov a ich opadávanie. Tieto procesy by vám mali poslúžiť ako signál na zmiernenie zálievky a hnojenia počas nadchádzajúcich mesiacov. Pre istotu tiež skontrolujte pôdu, či nie je príliš premokrená, a ak áno, zvážte presadenie rastliny do čerstvého substrátu.

2. Posledné hnojenie

Počas zimných mesiacov by sme rastliny nemali hnojiť. Poslednú dávku hnojiva preto aplikujte koncom septembra a s nasledovnou vyčkajte až do jari. Podávanie hnojiva počas zimy by mohlo vyčerpať rastliny a spôsobiť ich pomalý rast na ďalší rok.

3. Zbavte sa špiny a prípadných škodcov

Počas letných mesiacov sa v kvetináčoch izbových rastlín mohli usadiť chrobáky a iní škodcovia, ktorým vyhovujú teplé podmienky. Na jeseň sa zas do domácností sťahujú pavúky, ktoré takisto môžu ohroziť zdravý rast. Napadnuté rastliny oddeľte od ostatných, aby sa škodcovia nešírili, a v závislosti od druhu hrozby aplikujte vhodný postrek alebo iný prostriedok na ich odstránenie.

4. Čo so svetlom

Temná zima rastlinám neprospieva, a preto to najmenej, čo pre ne v tomto období môžete urobiť, je presunúť ich bližšie k zdroju prirodzeného svetla. Odstráňte všetky poškodené listy, vďaka čomu sa svetlo dostane aj do nižších vrstiev a živiny budú prúdiť do zdravých častí rastliny. Najväčší pozor dajte na kaktusy a iné sukulenty, ktoré v zime a na jeseň potrebujú dostatok svetla a tepla.

5. Obmedzte zálievku

Rastliny v zime nepotrebujú toľko vlahy ako počas leta. Rovnaký režim polievania počas celého roka im dokonca môže uškodiť, pretože voda sa začne hromadiť na spodku koreňového systému, a korene tak hnijú. Väčšinu rastlín stačí polievať raz za dva týždne, sukulenty len raz za mesiac. Rastliny umiestnené vo svetlých a vykúrených miestnostiach môžete naďalej polievať tak ako obvykle.

6. Ako na kúrenie

Suchý vzduch vo vykúrenej domácnosti môže viesť k vysychaniu rastlín, a to najmä tých, ktoré sú umiestnené v blízkosti radiátorov a na podlahe. Tieto rastliny treba polievať častejšie a rovnako pomôže pravidelné rosenie.

7. Otáčajte ich

Keďže svetlo v zimných mesiacoch nedosiahne všade tam, kde ho možno vídať v lete, vyhnite sa negatívnym dopadom pravidelným otáčaním črepníkov tak, aby vždy iná strana rastliny čelila oknu. Tento krok vykonávajte najmenej raz za týždeň.

8. Zbavte ich prachu

Prach, ktorý sa počas celého roka usádza na listoch rastlín, čiastočne zabraňuje prenikaniu slnečného svetla na ich povrch, a tak by ste ho mali pravidelne utierať. Rastliny s drobnými listami zas často sprchujte.