Slovensko stále neratifikovalo vstup Fínska do NATO, upozorňuje Naď

"Práve ma opäť raz kontaktoval fínsky minister obrany, kedy už ratifikujeme ich vstup do NATO. Ostalo Turecko, Maďarsko a Slovensko. Prosím, ešte niekto plánuje ďalšie trápne politické cvičenia a ďalšiu hanbu pre SR?" uviedol Naď na sociálnej sieti. O pristúpení Fínska a Švédska do Aliancie by mala Národná rada (NR) SR rokovať v utorok (27. 9.) ráno.

Na poslancov apeloval minister obrany v súvislosti so vstupom Švédska a Fínska do NATO už minulý týždeň. Za čo najskoršie schválenie pristúpenia severských krajín do Aliancie sa prihovoril minulý týždeň aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. To, že Slovensko patrí medzi posledné krajiny, ktoré ich vstup neodobrilo, nepovažuje za dobrý signál.

Vláda SR odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie v júli. Vstup severských krajín do Aliancie musí ešte odsúhlasiť Národná rada SR a až následne ho môže ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO v súvislosti s ruským vojenským útokom na Ukrajinu. Obe škandinávske krajiny už dlhšiu dobu s NATO úzko spolupracovali.