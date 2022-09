Volkswagen môže pre plynovú krízu presunúť výrobu z východnej Európy

Nemecká automobilka Volkswagen (VW) by mohla presunúť výrobu z domáceho trhu aj z krajín východnej Európy, ak by súčasný nedostatok plynu pokračoval aj po najbližšej zime. To ukazuje, do akej miery energetická kríza vyvolaná inváziou Ruska na Ukrajinu môže zasiahnuť do európskeho priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Najväčšia automobilka v Európe tento týždeň oznámila, že ak budú problémy s dodávkami plynu pretrvávať dlhší čas po tejto zime, jednou z možností riešenia produkcie v strednodobom horizonte je jej presunutie do iných krajín. VW má veľké závody v Nemecku, Českej republike a na Slovensku, pričom tieto krajiny patria v Európe k najviac závislým od ruského plynu.

Rozhodnutie Ruska výrazne obmedziť dodávky zemného plynu do Európy zvýšilo obavy, že v Nemecku bude plyn na prídel. Najnovšie informácie, že zásobníky sú už naplnené na 90 %, čím Nemecko predbehlo pôvodné očakávania, síce obavy z nedostatku plynu počas zimných mesiacov zmiernili, Nemci však stále čelia riziku, že vyčerpané zásoby sa im bez ruského plynu v ďalšej sezóne nepodarí doplniť.

Ako povedal hovorca Volkswagenu v telefonickom rozhovore, v prípade rozhodnutia firmy presunúť výrobu by najväčšie šance mali krajiny na juhozápade Európy, prípadne pobrežné oblasti v severnej Európe. Majú totiž lepší prístup k skvapalnenému zemnému plynu (LNG) dovážanému po mori. Volkswagen už má závody napríklad v Portugalsku, Španielsku a Belgicku, teda v krajinách, ktoré majú LNG terminály.

Aj keď VW uviedol, že na prípadný nedostatok plynu počas zimy sa „pripravil najlepšie, ako mohol,“ obáva sa dôsledkov vysokých cien suroviny na jeho dodávateľov. „Politici musia obmedziť súčasnú nekontrolovanú explóziu cien plynu a elektriny,“ povedal šéf VW pre vonkajšie vzťahy Thomas Steg. „Najmä malé a stredne veľké podniky náročné na energie budú mať v dodávateľskom reťazci obrovské problémy a budú nútené znížiť, prípadne až zastaviť produkciu,“ dodal Steg.