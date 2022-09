​Toto musíte spraviť so zeleninou ešte predtým, ako ju dáte zamraziť

Nakupovanie zeleniny vo veľkom je dobrý spôsob, ako ušetriť peniaze za tovar a cestu do obchodu, a v neposlednom rade je aj pohodlnejšie. Mnohé druhy zeleniny vydržia dlhý čas odložené v chladných podmienkach pivnice, no ak ich z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete odkladať na toto miesto, dobre poslúži aj mraznička.

Pri zázvore alebo zemiakoch možno netreba príliš premýšľať predtým, ako ich odložíte do mrazničky, no iné druhy, vrátane brokolice či mrkvy, už nestačí len zabaliť do plastového vrecka a nechať zamraziť. Takýmto spôsobom totiž ovplyvníte chuť, textúru aj farbu zeleniny. Našťastie existuje elegantný spôsob, ako sa takýmto následkom vyhnúť.

Prečítajte si aj: Mrazená zelenina a 8 bežných chýb, ktoré opakujeme pri jej príprave

Blanšírovanie je krátke varenie zeleniny pred tepelnou úpravou (v tomto prípade pred mrazením). Odborníci sa zhodujú na tom, že tento proces dokáže zastaviť enzymatický dej,ktorý vyvoláva „starnutie“ zeleniny, efektívnejšie ako samotné mrazenie.

Napríklad pre mrkvu je charakteristické, že obsahuje enzýmy, ktoré spúšťajú jej hnitie hneď po odtrhnutí. Ochladenie v chladničke alebo mrazenie v mrazničke ich síce spomalí, ale celkom nezastaví.

Blanšírovanie, ktoré slúži ako poistka pre zachovanie kvality mrazenej zeleniny, je jednoduché a rýchle. Zeleninu (predovšetkým koreňovú) rýchlo povarte vo vriacej vode alebo nad parou a následne opláchnite ľadovou vodou, aby sa zastavil proces varenia.

Varenie zeleniny pred mrazením so sebou nesie niekoľko rizík, na ktoré si treba dať pozor. Ide najmä o načasovanie, ktoré pri nesprávnom odhade vedie k opačným výsledkom a podporuje aktivitu enzýmov. Pri prehnanej dĺžke blanšírovania zas riskujete, že zelenina stratí chuť, farbu a vitamíny a minerály.

Väčšinu druhov zeleniny by ste mali blanšírovať 3 až 5 minút. Výnimku treba spraviť napríklad pri kukurici alebo artičokách, ktoré je nutné v závislosti od veľkosti blanšírovať aspoň 5 až 7 minút.

Zeleninu varte v neosolenej vode a následne ju namočte do ľadovej vody na rovnaký čas, aký ste venovali blanšírovaniu. Potom ju uložte na kuchynské utierky a za pravidelného otáčania nechajte celkom uschnúť.

Zeleninu následne preložte na pekáč alebo veľký tanier a jednotlivé kúsky nechajte zamraziť. Až potom ich môžete vložiť do plastového vrecka a odložiť do mrazničky najviac na rok. Takto upravené potraviny môžete variť bez nutného roztápania. Blanšírovanie dokonca kráti čas potrebný na varenie.