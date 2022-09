Navrhovaný osobitný odvod pre niektoré médiá je škodlivý, tvrdia Čekovský a Halák

Zavedenie osobitného odvodu v oblasti médií by mohlo v budúcnosti vážne ohroziť fungovanie súkromných televízií a rádií. Tvrdia to poslanci OĽANO Kristián Čekovský a Róbert Halák, podľa ktorých ho treba poslať do zabudnutia.

„Táto vláda nemôže vytvárať nástroje, ktorými by mohli budúce vlády ohrozovať slobodu a nezávislosť médií,“ poznamenal po rokovaní s rozhlasovými a televíznymi vysielateľmi Čekovský, ktorý je predsedom parlamentného mediálneho výboru. Ďalším problémom podľa nich je, že návrh zasahuje iba časť mediálneho trhu. Halák skonštatoval, že návrh považujú za diskriminačný. Sporné je podľa poslancov aj zaradenie rozhlasových a televíznych vysielateľov medzi regulované subjekty, ktoré sa majú zdaňovať.

Zároveň podotkli, že predpokladaný výnos z celého balíka zdanenia regulovaných subjektov je približne 100 miliónov eur, pričom výnos z oblasti médií predstavuje zhruba 5 miliónov eur. „Vzhľadom na to, že v celkovom balíku ide o zanedbateľnú položku, požiadali sme predkladateľov, aby bol tento typ odvodu vypustený,“ priblížil Čekovský s tým, že by sa tak malo stať medzi prvým a druhým čítaním v parlamente.

Zámerom poslaneckého návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý je aktuálne v parlamente, je rozšíriť rozsah regulovaných osôb. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Táto zmena sa podľa dôvodovej správy navrhuje pre preklenutie koronakrízy, konsolidáciu verejných financií a aj z dôvodu zabezpečenia „opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie“.

Na základe návrhu zákona sa majú medzi regulované subjekty zaradiť aj súkromní vysielatelia, ktorí by tak mali začať platiť osobitný odvod. Kritizovala to aj Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) a Asociácia rádií Slovenska (ARS). Hovoria o nesystémovosti, diskriminácii a pokuse poškodiť časť médií.