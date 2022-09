ĽSNS kritizuje zvyšok opozície, vyzýva na blokovanie schôdze v októbri

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v ĽSNS vyzvali zvyšok opozície, aby sa spoločne pokúsili blokovať parlament od októbrovej schôdze. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal poslanec Martin Beluský (ĽSNS).

Poslanci z ĽSNS budú podľa Beluského podporovať zákony z dielne koalície, ktoré považujú za dobré. Tie, s ktorými nesúhlasia, nepodporia. Odôvodňuje to tým, že koalíciu neblokujú ani ostatné opozičné strany. Vzhľadom na to, že sa podarilo otvoriť aktuálnu schôdzu, sa podľa Beluského nepodarilo využiť možnosť blokovať tri mesiace parlament, v tom prípade by podľa Ústavy SR mohla hlava štátu parlament rozpustiť. Kritizoval Smer-SD, že odobril program schôdze. Nesúhlasí s argumentom, že tak urobili preto, aby sa mohlo rokovať o zmene ústavy smerujúcej k skráteniu volebného obdobia.

Beluský tvrdí, že ostatní opoziční poslanci nerobia všetko pre to, aby vládu zastavili, pretože hlasujú za koaličné návrhy. Myslí si, že v skutočnosti nechcú predčasné voľby, aby nemuseli vládnuť v čase krízy. „Naďalej vyzývame ostatné opozičné strany, aby na októbrovej schôdzi skúsili zablokovať schôdzu alebo potom ďalšie koaličné návrhy,“ uzavrel.