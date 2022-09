Nečakaný účinok botoxu: Takto dokáže ovplyvniť psychiku

Bakteriálny toxín botulotoxín (BTX), hovorovo známy ako botox, väčšina ľudí pozná ako liek na vrásky. Botulotoxín však dokáže ešte viac. Ak sa vstrekne napríklad do čela, dokáže zmierniť depresiu .

Taktiež tlmí negatívne emócie u ľudí s hraničnou poruchou osobnosti, ktorí trpia extrémnymi zmenami nálad. Ukázal to výskum publikovaný vo vedeckom žurnále Scientific Reports .

Tillmann Krüger, hlavný autor štúdie a vedúci výskumnej skupiny na Klinike psychiatrie, sociálnej psychiatrie a psychoterapie na Lekárskej fakulte v Hannoveri (MHH), to dokázal už pred rokmi.

Teraz psychiatri zistili, kde a ako BTX ovplyvňuje negatívne emócie v mozgu. Pomocou magnetickej rezonancie (MRI) vizualizovali neurónové účinky u pacientov. Zistili, že botulotoxín ovplyvňuje takzvanú amygdalu v spánkovom laloku mozgu, kde vznikajú a sú spracovávané obavy.

Spojenie medzi svalmi a psychikou

Negatívne nálady sa prejavujú na tvári v takzvanej glabelárnej oblasti, v nižšej časti čela. Keď sme nahnevaní alebo napätí, dva rôzne typy svalov sa stiahnu a spôsobia, že sa zamračíme a nad koreňom nosa sa objavia vrásky.

Keď sa botulotoxín vstrekne do glabelárnej oblasti, paralyzuje tieto svaly medzi obočím. Keďže výrazy tváre a psychický stav sú úzko prepojené, znižuje to aj intenzitu emócií. „Uvoľnené čelo vyvoláva takpovediac pozitívnejší pocit,“ vysvetľuje Krüger.

Vedci tento účinok opisujú ako teóriu spätnej väzby tváre. V predchádzajúcej metaanalýze profesor Krüger a jeho tím už preukázali, že injekcia BTX do glabalárnej oblasti má pozitívny vplyv na náladu.

V dôsledku toho sa príznaky depresie výrazne zlepšujú. „Liečba má hneď niekoľko výhod: Keďže paralyzujúci účinok trvá tri a viac mesiacov, injekciu je potrebné podávať len v týchto intervaloch. Občasné injekcie sú tiež menej nákladné ako niektoré iné možnosti liečby a majú veľmi dobrú toleranciu a akceptáciu medzi pacientmi,“ vysvetľuje Krüger. Funguje to pri depresii aj pri hraničnej poruche osobnosti. Prerušením spätnej väzby medzi svalmi čela a mozgom botulotoxín mení aj emocionálnu spätnú väzbu.

Vedci to dokázali v mozgoch pacientov s hraničnou poruchou osobnosti, ktorí boli liečení injekciou botulotoxínu do glabelárnej oblasti. Len o štyri týždne neskôr mali pacienti výrazne znížené symptómy, čo sa ukázalo aj na snímkach MRI. Porovnávacia skupina liečená akupunktúrou tiež vykazovala zlepšené klinické symptómy, ale nie neuronálne účinky pri vyšetrení MRI.

Botox ako liečba psychických porúch

Spätná väzba medzi svalmi a mozgom však nefunguje len v glabelárnej oblasti. Vyplýva to z databázovej štúdie, na ktorej sa podieľali profesor Krüger a jeho kolega profesor Wollmer a ktorá bola koncom roka 2021 publikovaná v časopise Scientific Reports. V spolupráci s Kalifornskou univerzitou v San Diegu zistili, že botulotoxín môže tiež zmierniť úzkostné poruchy, keď sa vstrekne do svalov hlavy, svalov horných a dolných končatín a krčných svalov.

Doteraz však liečba duševných chorôb pomocou botoxu nebola zaradená medzi výkony hradené zdravotnými poisťovňami. Psychiatri dúfajú, že sa to zmení, keď bude lepšie preskúmaný spôsob účinku.

Botulotoxín, hovorovo známy ako botox, je najsilnejší známy neurotoxín. Produkuje ho baktéria Clostridium botulinum za neprítomnosti vzduchu a spôsobuje takzvaný botulizmus. Príznaky otravy sú zvyčajne spôsobené konzumáciou zle konzervovaných potravín, v ktorých sa nahromadil bakteriálny toxín. To inhibuje prenos vzruchu z nervových buniek do iných buniek, najmä v miestach spojenia so svalom a krvou.