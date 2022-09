Tieto šikovné veci dokáže iPhone robiť za vás

Dnešné smartfóny nie sú inteligentné len tak pre nič za nič. Obsahujú obrovské množstvo inteligentných funkcií, ktoré nám zjednodušujú život a to od jednoduchých operácií až po komplexné činnosti. Dokážu toho naozaj veľa a je pravdou, že o mnohých z týchto funkcií dlho ani len netušíme, kým nás na ne niekto neupozorní. Práve dnes vám priblížime jeden taký prípad.

Možno sa vám už stalo, že ste potrebovali zachytiť snímku vašej obrazovky a niekomu ju poslať, aby ste tam niečo ukázali. Napríklad to chcete zvýrazniť kruhom, prípadne na to poukázať šípkou a podobne. Toto je jednoduchá funkcia. Ak má váš iPhone Face ID, snímku uložíte tak, že súčasne stlačíte tlačidlá pre zapnutie a zvýšenie hlasitosti. Ak máte iPhone s Home tlačidlom, súčasne stlačte a potom pustite Home a vedľajšie tlačidlá. To sú ale staré známe veci.

Keď máte takéto snímky a chcete v nich niečo zvýrazniť, musíte snímku otvoriť v aplikácii na editovanie fotografií. Tam snímky otvoríte a prstom nakreslíte tvar, ktorý chcete. Napríklad kruh, aby ste na niečo upútali pozornosť, prípadne šípku, aby ste niekam ukázali. Neraz ale tieto obrazce prstom na displeji mobilu neviete nakresliť rovno a už vôbec nie pekne. A tu prichádza rad na túto menej známu funkciu.

Upozornil na ňu TikToker RamalMedia vo svojom videu. V ňom ukazuje jednoduchý postup, ktorý zvládne naozaj každý. Po nakreslení tvaru na displej jednoducho podržte prst o niečo dlhšie. Šikovný softvér od Apple to potom prevezme a upraví za vás, čím vyhladí čiary, aby vyzerali oveľa úhľadnejšie. Môže to byť len malá zmena, ale je pekné vedieť, že môžete zlepšiť vzhľad svojich značiek v priebehu niekoľkých sekúnd.

Detailne si to pozrite vo videu: