Tieto lieky proti zápalu spôsobujú zmeny v mozgu

Protizápalové steroidy môžu zničiť vaše duševné zdravie tým, že poškodzujú mozog, ukázala štúdia publikovaná v odbornom časopise BMJ Open . Milióny ľudí ich pritom užívajú pri ochoreniach ako astma, artritída alebo na alergie.

Skeny mozgov však odhalili, že dlhodobé užívanie glukokortikosteroidov vedie k zmenám štruktúry bielej a šedej mozgovej hmoty. Vedci z Leidenskej univerzity v Holandsku uviedli, že by to mohlo mať za následok úzkosť, depresiu a ďalšie problémy duševného zdravia. "Tieto zistenia sú pozoruhodné vzhľadom na bežné psychiatrické vedľajšie účinky glukokortikoidov," uviedol autor štúdie Onno Meijer.

Odborníci študovali skeny mozgov 25 000 ľudí v strednom veku v Spojenom kráľovstve. 779 z nich užívalo steroidné lieky v tabletkách alebo inhalátoroch. Zistili, že ľudia užívajúci glukokortikoidy mali viacej poškodenú bielu hmotu v mozgu.

Biela hmota je plná životne dôležitých nervov, ktoré prenášajú informácie v mozgu. Fyzické poškodenie znižuje schopnosť nervov fungovať. Užívanie steroidov bolo tiež spojené so zmenami veľkosti v oblasti caudate nucleus a amygdaly, ktoré kontrolujú emócie.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že pacienti užívajúci glukokortikosteroidy sú vystavení vyššiemu riziku depresie ako ľudia, ktorí lieky neužívajú. Glukokortikoidy fungujú tak, že kontrolujú imunitný systém tela a zastavujú jeho nadmernú reakciu. Tým sa znižuje riziko astmatických záchvatov, závažných alergických reakcií alebo bolesti kĺbov a opuchov spôsobených artritídou alebo lupusom.

Meijer v povedal: „Tieto lieky sa predpisujú na širokú škálu ochorení a používa ich značná časť populácie. Uvedomenie si potenciálu glukokortikoidov ovplyvniť mozog a spôsobiť neuropsychiatrické symptómy je dôležité."

Vedci dodali, že dlhodobé užívanie steroidov je „spojené s mnohými potenciálne závažnými metabolickými, kardiovaskulárnymi a muskuloskeletálnymi vedľajšími účinkami“.

Pacienti by však nemali prestať s užívaním svojich liekov bez toho, aby to konzultovali so svojím lekárom.