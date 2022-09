Ministerstvo zahraničných vecí ČR poslalo list NHL: Ruskí hráči nie sú vítaní

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky odkázalo klubom San Jose Sharks a Nashville Predators, že ich ruskí hráči nie sú v krajine vítaní. Zápasmi týchto dvoch tímov odštartuje 7. októbra v pražskej O2 aréne 105. ročník NHL, no je otázne, či sa v nich predstavia aj hokejisti s ruským pasom. Prípadný zákaz vstupu do krajiny by sa týkal útočníkov Jakova Tretina z Nashvillu a Jevgenija Svečnikova zo San Jose. Obranca "žralokov" Nikolaj Knyžov do Prahy nepocestuje pre zranenie.

„Môžeme potvrdiť, že Ministerstvo zahraničných vecí ČR poslalo list NHL, v ktorom upozorňuje, že Česká republika ani iný štát v bezvízovej Schengenskej zóne by v tejto chvíli nemal udeliť víza ruským hráčom pre vstup na naše územie,“ uviedol vo vyhlásení námestník ministra zahraničných vecí Martin Smolek podľa agentúry AP.

Ministerstvo ďalej dodalo, že zámorskú profiligu informovalo o prebiehajúcich rokovaniach o zákaze vstupu pre tých občanov Ruskej federácie, ktorí už predtým dostali platné víza. Česká republika bola jedna z prvých krajín EÚ, ktorá po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prestala vydávať víza ruským občanom. Výnimku predstavujú iba humanitárne prípady a ľudia prenasledovaní režimom ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Okrem dvoch zápasov v Prahe sa európske zápasy NHL budú hrať aj 4. a 5. novembra v Tampere. Fínska vláda zatiaľ nevyjadrila svoj postoj k prípadnému štartu ruských hráčov z tímov Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets,