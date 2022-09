Hajšel: Pri znižovaní plynovej závislosti treba lepšie využívať aj eurofondy

„Riziko, že sa zastavia úplne dodávky plynu tu je a je živé. Vieme, že sa to môže stať. Vieme, aký je vývoj aj na Ukrajine. Nemôžeme sa teda úplne spoliehať na to, že Rusko bude plyn neprerušene dodávať,“ vysvetlil.

Na trhu s plynom nie je podľa neho vyvážená ponuka s dopytom. „Rovnováha je veľmi krehká a veľmi rýchlo sa môže narušiť, teda ceny môžu ísť rýchlo hore a vyvolať paniku,“ podotkol. Ceny plynu v tohtoročnom auguste boli napríklad niekoľkonásobne vyššie ako pred rokom.

„Musíme nájsť v rozpočte peniaze, kde, ako, z čoho zaplatíme zastropovanie cien energií. Nad tým sa už musíme zamyslieť teraz. Treba využiť eurofondy, požiadať Európsku komisiu o to, aby sme mohli presúvať peniaze z podpory kohézie, teda z kohéznych fondov, štrukturálnych a investičných fondov, aj do plánu obnovy na to, aby sa mohli použiť na dobudovanie (energetickej) infraštruktúry,“ zdôraznil.

Podčiarkol, že nová plynová infraštruktúra musí byť inštalovaná takým spôsobom, aby sa mohla využiť aj na prenos tzv. zelených zdrojov, napríklad „zeleného vodíka“. „Bez tohto súhlas Európskej komisie nikdy nedostaneme. Takže sa musíme orientovať takýmto spôsobom,“ dodal Hajšel.