Peskov: Správy o odchode mužov v brannom veku z Ruska sú veľmi prehnané

„Informácie o rozruchu na letiskách a podobne sú veľmi prehnané... Existuje o tom veľa nepravdivých informácií. Musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme sa nestali obeťou nepravdivých informácií v tejto veci,“ povedal Peskov novinárom.

Letenky z Ruska do okolitých krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Srbska a Turecka sa vypredali po tom, ako v stredu ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, píše Reuters. Na ruských hraniciach s Gruzínskom, Fínskom, Kazachstanom či Mongolskom boli hlásené dopravné kolóny.

Počas protestov proti čiastočnej mobilizácii zadržali v stredu v 38 ruských mestách viac ako 1300 ľudí, uviedlo nezávislé združenia OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a počet zadržaných. Podľa miestnych médií dostali povolávací rozkaz najmenej traja muži zadržaní v Moskve.

Hovorca nepoprel správy o tom, že niektorí demonštranti dostali povolávacie rozkazy. „Nie je to v rozpore so zákonom,“ dodal. „Špeciálna operácia začala plniť ciele na Ukrajine. Teraz sme fakticky konfrontovaní blokom NATO so všetkými jeho logistickými kapacitami. To viedlo k tomuto nevyhnutnému kroku,“ odpovedal Peskov na otázku o vývoji ruskej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine. Odmietol však, že by sa konflikt na Ukrajine dal nazvať vojnou.