Horská záchranná služba upozorňuje na zimné podmienky na vyššie položených chodníkoch

Riaditeľ HZS Marek Biskupič uviedol, že v uplynulých dňoch napadlo vo vyšších polohách aj pol metra snehu, v dôsledku silného vetra môže byť snehová pokrývka na niektorých miestach aj vyššia.

„Podmienky sú naozaj ťažké, takže sa na to treba pripraviť a dať si pozor na nestabilné snehové dosky, ktoré nie sú pevne zviazané s podkladom. Pohyb je náročný, pretože človek sa prebára až na suť, sneh nie je nosný, fúka, sneží a je hmla, takže je ťažká aj orientácia,“ uviedol Biskupič aj v súvislosti so stredajším (21. 9.) prípadom, kedy pád so snehovou doskou neprežili pod Bradavicou dvaja ľudia.

Šéf HZS preto odporúča zvážiť pohyb vo vysokohorskom teréne vzhľadom na počasie a skúsenosti. Chodníky sú síce otvorené aj vo vyšších polohách, pri pohybe v teréne však treba mať podľa neho pri sebe mačky, čakan, turistické paličky prípadne aj lavínový vyhľadávač.

Sneh je nerovnomerne rozmiestnený a nestabilný a vyskytuje sa od nadmorskej výšky od 1700 metrov. „Môže dochádzať k uvoľneniu menších lavín a vankúšov, zväčša po dodatočnom zaťažení. Nie je to ojedinelý jav, ale takéto vysoké úhrny snehových zrážok sú netradičné takto v septembri,“ skonštatoval Biskupič. Dodal, že v niektorých severných a vyššie položených častiach sa už sneh neroztopí.