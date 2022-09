Grossi: Prebiehajú reálne rokovania o zriadení ochrannej zóny okolo ZAES

Grossi mal v New Yorku okrem iných stretnutí aj rozhovory s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom, informoval novinárov. „Kolesá sú v pohybe,“ vyhlásil generálny riaditeľ MAAE, organizácie patriacej do štruktúr OSN.

Ako Grossi dodal, aj keď ešte nie sú konkrétne výsledky, má dojem, že všetky strany sú presvedčené, že zriadenie bezpečnostnej ochrannej zóny okolo Ruskom obsadenej Záporožskej atómovej elektrárne je zásadná vec. Rusko ju okupuje už od počiatočnej fázy svojej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára.

Grossi má podľa svojich slov veľké obavy zo zhoršujúcej sa situácie v záporožskej elektrárni a upozornil, že treba rýchlo konať.

„Musíme čo najskôr rozhodnúť,“ povedal novinárom v New Yorku. Dodal, že dúfa, že čoskoro bude môcť odcestovať na Ukrajinu a potom do Ruska, aby mohol pokračovať vo vyjednávaniach.

Ruskom ovládaná jadrová elektráreň, najväčšia svojho druhu v Európe, sa v posledných týždňoch opakovane dostala pod paľbu. To vyvoláva obavy medzinárodného spoločenstva z prípadnej jadrovej katastrofy. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z útokov.