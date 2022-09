Video: Na protestoch v Rusku zatkli už vyše 1300 ľudí

Demonštrácie proti ohlásenej mobilizácii sa konajú v najmenej 38 mestách Ruska, uvádza OVD-Info s tým, že ide o najväčšie protesty od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine. Najviac zadržaných osôb evidujú krátko pred 22.00 h SELČ v Petrohrade (545) a v Moskve (503).

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ

Novinári agentúry AFP nachádzajúci sa v centre ruskej metropoly uviedli, že najmenej 50 osôb zatkla polícia na známej ulici Arbat. V Petrohrade reportéri AFP videli, ako polícia obkolesila malú skupinu demonštrantov skandujúcich „Nie mobilizácii!“ a každého z nich zadržala.

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG