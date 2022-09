Kirgizsko a Uzbekistan varovali občanov pred účasťou vo vojne na Ukrajine

Moskovský starosta Sergej Sobianin otvoril v utorok na predmestí Moskvy centrum pre nábor zahraničných vojakov, ktoré vzniklo v priestoroch strediska pre prijímanie migrantov.

Jeho zriadenie je vnímané ako pokus nalákať do bojov na Ukrajine na strane ruskej armády migrantov z krajín strednej Ázie, ktorí prišli do Ruska pracovať a vlastníctvo ruského pasu stále považujú za cenné, píše The Guardian.

V Rusku pracovalo vlani podľa štatistík tamojšej vlády 4,5 milióna osôb z Uzbekistanu, 2,4 milióna z Tadžikistanu a 920.000 z Kirgizska. Ruská invázia na Ukrajinu však stredoázijské krajine znepokojila a ich lídri sa na margo agresie vyjadrovali len veľmi opatrne.