Rusi reagujú na mobilizáciu: Toto začali hľadať na internete

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že mobilizovaných bude 300.000 z približne 25 miliónov záložníkov ruských ozbrojených síl.

Protivojnové skupiny v Rusku po vyhlásení prezidenta zvolali ľudí na pouličné protesty. Zároveň prudko stúpol záujem o letenky z Moskvy do miest ako Istanbul či Belehrad, pričom mnohé z nich boli vypredané. Náladu v Rusku však možno badať aj podľa trendov vo vyhľadávaní na internete.

Ako ukazuje služba Google Trends, v Rusku po prejave Vladimira Putina rapídne stúpol počet vyhľadávaní slovného spojenia “Ako zlomiť ruku”. Mnohí Rusi sa tak zrejme chcú informovať o tom, ako by sa vyhli prípadnej mobilizácií.

The query "how to break an arm" has become a new trend in Russian Google. One wonders why? pic.twitter.com/bK5HtjmoRg