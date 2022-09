Šéf NATO odsúdil Putinovu "nebezpečnú jadrovú rétoriku"

„Je to nebezpečná a nerozvážna jadrová rétorika,“ povedal Stoltenberg na podujatí na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktoré organizovala agentúra Reuters. Stoltenberg poznamenal, že Putin sa takto vyhrážal už viackrát. „Veľmi dobre vie, že jadrová vojna by sa nikdy nemala viesť a nie je možné v nej zvíťaziť, a mala by pre Rusko bezprecedentné následky,“ uviedol šéf NATO.

Stoltenberg povedal, že NATO zatiaľ nezaznamenalo žiadne zmeny v ruskom jadrovom postoji, „ale veľmi pozorne to sledujeme a sme v strehu“. Uistil tiež, že Severoatlantická aliancia zabezpečí, aby „v Moskve nedošlo k nepochopeniu čo sa týka toho, ako zareagujeme“. To bude závisieť od konkrétne situácie a typu zbraní, ktoré by Rusko použilo, priblížil.

„(Stredajší) prejav prezidenta Putina demonštruje, že vojna neprebieha podľa plánu,“ uviedol šéf NATO s tým, že Putin sa „veľmi prepočítal“. Vyhlásená čiastočná mobilizácia podľa neho povedie k „eskalácii konfliktu a to bude znamenať viac utrpenia, viac obetí na životoch“. „Putin môže ukončiť túto vojnu stiahnutím svojich vojakov, zastavením invázie inej krajiny,“ dodal.

Stoltenberg prisľúbil, že spojenci NATO budú Ukrajine naďalej poskytovať „bezprecedentnú podporu“.